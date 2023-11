Il Real Madrid invita bimbo autistico allo stadio: ecco chi lo aveva insultato

ROMA - L'ultimo "clasico" Barcellona-Real Madrid , come spesso accade, è stata una partita memorabile, decisa nel finale da Jude Bellingham con una doppietta che ha ribaltato il risultato a favore del Real . Purtroppo però, come altrettanto spesso accade, il calcio può far scatenare anche gli istinti più bassi: è quanto successo nel prepartita, quando un bambino autistico di 7 anni è stato aggredito e minacciato da 20 o 25 tifosi avversari.

Chi aveva insultato il bambino autistico?

I fatti sono stati raccontati al "El Mundo" dal padre del piccolo: il figlio, ha raccontato, "non è molto calciofilo", ma con la famiglia si era recato allo stadio di Montjuic per assistere all'incontro. Subito fuori dall'impianto, la famiglia si è fermata in uno stand dove il piccolo "ha scelto la sciarpa del Real Madrid perché gli piace il bianco", ha raccontato il padre. E a quel punto, "è arrivato un gruppo di 20 o 25 persone, di circa 30 anni, e hanno iniziato ad accerchiarci e insultare il bambino. Gli hanno detto maiale, cane, figlio di p…, togliti quella sciarpa così la bruciamo. Mia moglie gli ha iniziato a dire che il bambino è autistico, che si tranquillizzassero. Però si alteravano sempre di più. E allora è arrivato uno, ha tirato fuori un petardo e lo ha tirato sui piedi al bimbo. L’abbiamo portato via ma gli è esploso a poco più di un metro",

Il Real Madrid invita il bambino allo stadio

Una volta appresa la vicenda, il Real Madrid ha voluto regalare un sorriso al piccolo: il club lo ha infatti invitato, assieme a tutta la famiglia, ad assistere alla prima partita disponibile al Santiago Bernabeu.