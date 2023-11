Liga, Atletico Madrid ko a Las Palmas: a Simeone non basta Morata

LAS PALMAS - L'Atletico Madrid viene sconfitto 2-1 in trasferta dal Las Palmas nell'anticipo della dodicesima giornata della Liga. Una battuta d'arresto pesante per gli uomini di Simeone, che perdono l'occasione di raggiungere Girona e Real Madrid a 28 punti in testa alla classifica. Il Las Palmas stacca la parte bassa della graduatoria e con i tre punti di oggi raggiunge la decima posizione.