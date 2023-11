Liga, il Girona sogna a occhi aperti: vince e vola in vetta!

Osasuna-Girona 2-4: cronaca, tabellino e statistiche

Il Betis regola 2-0 il Maiorca

Il Betis Siviglia supera 2-0 il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi e vola momentaneamente al quinto posto in classifica, a quota 20 punti. I 'Verdiblancos' di Manuel Pellegrini sbloccano il risultato al 7' del primo tempo con la rete di Willian José e vanno in vantaggio anche di un uomo complice la doppia ammonizione comminata a Mascarell al tramonto della prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva anche il raddoppio del Betis, firmato dall'ex Leicester e Newcastle Ayoze Perez al 65'. Brutto ko per il Maiorca che resta fermo a quota 9 punti, a sole 3 lunghezze di distacco dalla zona retrocessione.

