Barcellona all’ultimo respiro: Ronaldo Araujo piega la Real Sociedad

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Preziosissima vittoria per il Barcellona, che a una settimana esatta dalla dolorosa sconfitta nel Clasico, riesce ad avere la meglio, alla Reale Arena, sulla gagliarda Real Sociedad. I baschi, che mercoledì se la vedono col Benfica in Champions League, si dimostrano superiori per ampi tratti della gara, ma calano alla distanza e, proprio negli ultimi scampoli, incassano il gol partita di Ronald Araujo. È festa grande per il Barça, che celebra anche la riapparizione di Pedri dopo oltre due mesi di stop per infortunio.

TUTTO SULLA LIGA Lewandowski titolare Due cambi per Xavi, rispetto all’undici uscito sconfitto, la scorsa settimana, nel Clasico di Montjuic. Fuori Christensen e Ferran Torres, dentro i pienamente recuperati Koundé e Lewandowski. Confermato, pertanto, il piano con tre centrali, con Araujo e Iñigo Martinez insieme al difensore francese, e con il canterano Fermin Lopez in appoggio a due attaccanti, in questo caso il polacco con l’ormai intoccabile Joao Felix. Imanol Alguacil risponde col suo undici grandi occasioni, con il terzetto di centrocampo formato da Brais Mendez, Zubimendi e Mikel Merino alle spalle dei tre attaccanti Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.

Assedio basco Primo tempo di enorme sofferenza per il Barça, che fin dai primi scampoli viene schiacciato nella sua area dai padroni di casa che partono a ritmi indiavolati e sfiorano più volte la rete con Barrenetxea, Oyarzabal e Mikel Merino. Tra l’imprecisione al momento decisivo dei baschi e l’ottima serata di Ter Stegen, che al quarto d’ora ci mette il piedone su un tiro del grande ex Kubo, però, il risultato non si sblocca. Il portiere tedesco, poi, si ripete anche su un incursione di Ahien Muñoz. Per i catalani, che danno segni di vita solo nel finale della prima frazione, ci provano Gavi e Joao Felix.

Proprio all'ultimo Nella ripresa, la Real Sociedad, seppur a ritmi più contenuti, continua a fare la gara. Dopo una decina di minuti, Xavi getta nella mischia Ferran Torres, per un Lewandowski non ancora al meglio, e il redivivo Pedri, dopo oltre due mesi di stop, al posto di Fermin Lopez. Un quarto d’ora dopo, entrano in scena anche Raphinha e Yamal, ma ad andare vicino al vantaggio sono ancora i locali con una spettacolare volée di Barrenetxea neutralizzata dal reattivo Ter Stegen. Col passare dei minuti, i padroni di casa calano ulteriormente d’intensità, favorendo il finale in crescendo del Barça, che dopo un gol divorato da Gavi, servito in area da Pedri, trovano il gol partita, proprio all’ultimo, con un colpo di testa di Ronald Araujo, imbeccato da un tocco sopraffino di Gundogan. Sconfitta nel Clasico alle spalle per i blaugrana, che ora possono concentrarsi sulla sfida di Coppa Campioni con lo Shakhatar. CLASSIFICA LIGA

