Liga, il Valencia torna a vincere: Granada ko

Valencia-Grananda, tabellino e statistiche

Alaves ok, Almeria sempre ultimo

È bastata una sola rete all'Alaves per battere l'Almeria. La sfida è stata decisa dalla rete di Sedlar nella ripresa: terza vittoria in campionato e 12 punti in classifica per i padroni di casa. Inizio di stagione da dimenticare per gli ospiti, fermi a tre punti e ultimi nella Liga.

Alaves-Almeria, tabellino e statistiche