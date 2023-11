Il Rayo Vallecano ferma il Real Madrid e consegna la vetta al Girona

MADRID (SPAGNA) - A una settimana dal vittorioso Clasico dello Stadio Olimpico di Montjuic, il Real Madrid non va oltre a un pareggio a reti bianche col Rayo Vallecano e si ritrova, così, alle spalle del Girona delle meraviglie, che grazie alla vittoria di sabato pomeriggio sul campo dell’Osasuna, ottiene la vetta solitaria della Liga, con due punti di vantaggio su Vinicius e compagni. Niente da fare per i blancos, che le provano tutte, ma non riescono a trovare il modo di superare un Dimitrievski in grande serata.

TUTTO SULLA LIGA Modric c’è A una settimana dal vittorioso Clasico di Montjuic, il Real affronta i concittadini del Rayo Vallecano con un pensiero alla sfida Champions col Braga di mercoledì prossimo. Tra gli altri, spuntano nell’undici titolare, Fran Garcia, un Modric subentrato a gara in corso contro il Barça e decisivo per la remontada dei blancos, e il possente Joselu, con Rodrygo che rifiata. Francisco Rodriguez risponde con un undici solido, con il grande ex Raul de Tomas come unico vero referente offensivo.



Terrore blanco Dopo una prima fase giocata a viso aperto, il Real prende stabilmente in mano il comando della partita e le occasioni iniziano a fioccare. La prima ghiottissima palla gol capita a Valverde, che ruba palla sulla trequarti, ma poi fallisce il duello col portiere ospite Dimitrievski. Attorno al 10’, attimi di terrore al Bernabeu, con Bellingham che rimane al suolo dolorante dopo una caduta che pare causargli un serio problema alla spalla. Per fortuna, niente di grave e l’inglese riprende regolarmente il match, con le occasioni da rete che si susseguono per i blancos, che ci provano più volte con Joselu, Vinicius, Fran Garcia, Alaba e il pienamente recuperato Bellingham. Il gaglirdo Rayo, però, regge fino allo scadere della prima frazione.

Girona in vetta Nella ripresa, il Real continua ad attaccare a testa bassa, andando vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa di Joselu e con una punizione di Alaba. Ancelotti si gioca anche le carte Toni Kroos e Rodrygo, che si rende più volte pericoloso, ma nonostante un recupero fiume di sette minuti, il risultato non si schioda fino al finale. Solo un punticino per i ragazzi di Ancelotti e primato solitario, così, per la cenerentola Girona, che per almeno una settimana può guardare tutti dall’alto. CLASSIFICA LIGA

