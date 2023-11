Liga, Getafe di misura: l'ex Roma Mayoral manda ko il Cadice

GETAFE (SPAGNA) - Borja Mayoral fa impazzire il 'Coliseum Alfonso Perez': è l'ex attaccante della Roma a regalare il successo interno al Getafe che supera 1-0 il Cadice, nel posticipo della 12esima giornata della Liga spagnola. Il classe 1997, in giallorosso nel biennio 2020-2022, segna di testa e al 76' la rete che regala i tre punti agli 'Azulones', in dieci dal primo tempo per il doppio giallo comminato a Djene. Successo prezioso per i ragazzi di Bordalas Jimenez che salgono a 15 punti e staccano il Cadice, fermo a 10.