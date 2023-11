Il Camp Nou è irriconoscibile: le prime immagini dei lavori a Barcellona

Barcellona, il video dei lavori sui social

Il club stesso ha condiviso un video sui suoi social, in cui si può vedere come stanno procedendo i lavori dell'impresa di costruzioni e in cui si può vedere come si presenta lo "Spotify Camp Nou" dall'interno. Colpisce l'abbassamento delle tribune per l'assenza delle parti superiori dello stadio, recentemente demolite. Sembrano veramente immagini tratte da un'altra epoca, più tipiche dei primi anni di vita dello stadio del Barça. La triste realtà sarà però presto sostituita dal bello e moderno impianto, che avrà una capienza di 110 mila posti.