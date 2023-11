Xavi svela il rivoluzionario piano della Fifa per i calendari del calcio

BARCELLONA (Spagna) - Fa ancora rumore in casa Barcellona l’infortunio al ginocchio di Gavi, rimediato con la Spagna durante la pausa per le nazionali . Xavi ha parlato prima del ct spagnolo: “Ho un ottimo rapporto con De la Fuente, mi ha chiamato lunedì o martedì e abbiamo parlato. Non vedo un problema di gestione tecnica, ma più di calendario. È un programma molto impegnativo, al di là del fatto che si tratta di un infortunio fortuito, di sfortuna. Ho un ottimo rapporto con De la Fuente. Non c'è polemica né un problema, è solo una questione di troppe partite”.

Xavi e il nuovo calendario della Fifa

Xavi indica la strada e svela che "la Fifa sta già valutando la possibilità di lavorare per nove o otto mesi consecutivi nel club e poi chi deve andare in nazionale dovrebbe andarci per due mesi. In questo modo si risparmierebbero molti viaggi: nove mesi con il club, due mesi con la nazionale e uno in vacanza”.