Barcellona, solo un faticoso pareggio nella tana del Rayo Vallecano

MADRID (SPAGNA) - Lo Stadio di Vallecas si conferma terra ostile per il Barça di Xavi, che dopo le due sconfitte degli ultimi due anni, stavolta non va oltre a un faticoso pareggio in rimonta. Il Rayo, che aveva obbligato al nulla di fatto, al Santiago Bernabeu, il Real Madrid, a inizio mese, si conferma, così, una squadra ostica per le superbig del torneo. Primo tempo tutto a favore dei padroni di casa, che fanno decisamente di più e trovano il vantaggio con l’ottimo Unai Lopez. Nella ripresa arriva la reazione d’orgoglio dei blaugrana, che centrano un palo con Raphinha e, poi, riacciuffano il pari grazie a una sfortunata autorete di Lejeune. Barça a -3 dalla capolista Girona e a -1 dal Real. Prossimo impegno per i ragazzi di Xavi, la fondamentale sfida Champions col Porto di martedì prossimo.

TUTTO SULLA LIGA Eurogol di Unai Lopez Prima senza Gavi per il Barça, dopo il grave infortunio al ginocchio sofferto dal Golden Boy 2022 nel corso della sfida tra la Spagna e la Georgia di Kvaratskhelia. E l’assenza del combattivo centrocampista andaluso si fa notare moltissimo nel catino di Vallecas, dove il gagliardo Rayo la mette sul ritmo e l’intensità, mettendo in grandi difficoltà i blaugrana, che per l’intera prima frazione non riescono a chiamare mai in causa il portiere locale Dimitrievski, nonostante la riapparizione, in regia, di Frenkie de Jong, che non si vedeva in campo da due mesi. I padroni di casa, da parte loro, nei primi scampoli ci provano un paio di volte dalla lunga distanza, con Isi, senza successo. Va decisamente meglio a Unai Lopez, che attorno al 40’, sorprende da fuori area il vice Ter Stegen, Iñaki Peña, con un gran tiro di destro, dopo una prima respinta di Iñigo Martinez su una conclusione analoga. Il Barça accusa il colpo e, in pieno recupero, evita il raddoppio dei madrileni solo grazie a un intervento alla disperata di Balde, che toglie la palla dai piedi di Camello a due passi dalla linea.

Lo sciagurato Lejeune La ripresa si apre con un Barça decisamente più propositivo, che ci prova subito con un sinistro a giro di Joao Cancelo, che sfiora l’incrocio. Al 10’,è il turno per un colpo di testa di Ferran Torres, pescato in area da Romeu, ma la conclusione è centrale. Pochi secondi dopo, i protagonisti di quest’ultima giocata lasciano il posto alle riserve extralusso Gundogan e Joao Felix. Le cose non cambiano troppo e, a un quarto d’ora dal termine, Xavi lancia in campo anche Fermin Lopez e Raphinha, che dopo un solo minuto centra in pieno la base del palo con un improvviso tiro dal limite. L’insistenza del Barça trova premio, al 37’, quando Lejeune, nel tentativo di anticipare Lewandowski su un centro dalla sinistra di Balde, finisce per confezionare il più classico degli autogol. Nel finale, i catalani danno vita a un disordinato assedio, ma il risultato non cambia più. Solo un pari e, ora, il Real e il Girona, attesi dalle partite con Cadice e Athletic Bilbao, possono aumentare il loro vantaggio sui blaugrana. CLASSIFICA LIGA

