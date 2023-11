Liga, all'Atletico Madrid basta un gol di Griezmann: Maiorca ko

Atletico Madrid-Maiorca, tabellino e statistiche

Greenwood e Borja Mayoral trascinano il Getafe

Vittoria di misura del Getafe, che batte l'Almeria 2-1 in rimonta. Ospiti in vantaggio al settimo minuto con Ramazani. Greenwood (in estate vicino alla Lazio), pareggia al 33', mentre l'ex romanista Borja Mayoral, segna il gol decisivo del 2-1. Finisce 0-0 la sfida tra Valencia e Celta Vigo.

