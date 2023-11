Cadice-Real Madrid 0-3: Rodrygo avvisa il Napoli, doppietta e assist

CADICE (SPAGNA) - Vittoria corsara per il Real Madrid che, nonostante un numero incredibile di indisponibili, cala il tris al Nuovo Mirandilla di Cadice. A tre giorni dalla sfida Champions col Napoli, il grande trascinatore dei blancos si rivela Rodrygo, che a causa di un problema allo stomaco sofferto da Brahim Diaz, parte dall’inizio e realizza una pregevole doppietta, completata dall’assist per il definitivo 3-0 del solito Jude Bellingham. Successo che permette ai ragazzi di Carlo Ancelotti di scavalcare in vetta alla classifica il Girona, che domani chiuderà la giornata nel posticipo con l’Athletic Bilbao. Preoccupazione per Modric, costretto a cedere il posto a Ceballos per un malanno muscolare.

TUTTO SULLA LIGA Real Madrid, infermeria piena Alla ripresa, dopo la sosta, Ancelotti non può contare su Camavinga e Vinicius, che nel frattempo si sono aggiunti alla già lunga lista d’indisponibili, che annovera i vari Courtois, Militão, Tchouameni, Arda Guler, oltre a Kepa. Per non farsi mancare proprio nulla, poi, un malanno dell’ultimo minuto mette fuori causa anche Brahim Diaz, che nei piani avrebbe dovuto giocare al posto di Rodrygo, reduce dall’ormai tradizionale traversata transoceanica. Il nazionale brasiliano, così, parte dal fischio d’inizio, in avanti, insieme a Joselu. Sulla mediana, invece, si rivedono in contemporanea in campo gli eterni Modric e Kroos, che completano la linea insieme a Valverde, con il ristabilito Bellingham che giostra regolarmente sulla trequarti. Sergio Gonzalez risponde con un solido 5-4-1 al servizio dell’unico referente offensivo, Roger Martì.

Lampo Rodrygo E il grande protagonista della tarda serata andalusa si rivela proprio Rodrygo, che contro i piani iniziali, parte dal fischio d’inizio e dopo due tentativi di testa di Chris Ramos e Robert Navarro per il Cadice, sblocca il risultato, attorno al quarto d’ora, con uno splendido tiro all’incrocio che chiude un’irresistibile serpentina. I padroni di casa, nel finale della prima frazione, provano a reagire con due bolidi dalla lunga distanza di Roger, che prima trova la grande risposta di Lunin e poi vede il suo tiro mancare di poco il bersaglio grosso.

Tris blanco Ad inizio ripresa, un’incomprensione tra Joselu e lo scatenato Rodrygo costa al Real un raddoppio che arriva, comunque, al 19’, pochi istanti dopo una clamorosa base del palo colta da Modric. Manco a dirlo, ad andare a segno è ancora Rodrygo, che chiude una fulminante ripartenza. Il brasiliano, una decina di minuti dopo, completa la sua strepitosa prestazione con l’assist per il tris di Bellingham, che con un diagonale chirurgico realizza il suo 11º centro nel torneo. Vittoria netta per i blancos, che così scavalcano in vetta alla classifica, almeno per ventiquattr’ore, il Girona, che domani è atteso dal posticipo con l’Athletic Bilbao. A guastare la giornata delle merengues, un problema muscolare che ha costretto Modric a cedere il posto a Ceballos a metà ripresa. Nelle prossime ore si capirà se il Pallone d’Oro 2018 recupererà in tempo per il Napoli. CLASSIFICA LIGA

