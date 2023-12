Liga, il Girona batte il Valencia 2-1: decide una doppietta di Stuani

GIRONA (SPAGNA) - Una splendida doppietta di Stuani manda il Girona in testa alla classifica. In attesa della sfida tra Real Madrid e Granada, gli uomini di Michhel si riportano in vetta alla Liga con 38 punti, tre in più dei Blancos. Il Girona strappa con le unghie il successo contro il Valencia, al termine di una gara emozionante e combattuta.