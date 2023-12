Liga, rallenta il Betis. Pari tra Maiorca e Alaves

ALMERIA (SPAGNA) - Rallenta la corsa del Betis Siviglia. I biancoverdi di Manuel Pellegrini, in dieci dal 27' della prima frazione per l'espulsione di Bellerin, non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Almeria ultimo in classifica. Gli andalusi salgono a 25 punti ma falliscono così il sorpasso sulla Real Sociedad, sesta a quota 26. Buon punto per i padroni di casa che interrompono una serie di sei sconfitte consecutive, salgono a quota 4 e accorciano sul Granada, penultimo a 7.