Celta Vigo-Cadice 1-1: Strand Larsen risponde a Ramos

Un pareggio che non accontenta nessuno. Finisce 1-1 lo scontro salvezza fra Celta Vigo e Cadice, valido per la quindicesima giornata della Liga. All'Estadio de Balaidos sono gli ospiti a passare in vantaggio con Ramos al 16', salvo poi rimanere in dieci per il rosso a Chust (33'). In superiorità numerica, il Celta riesce ad acciuffare il pari al 57' con Strand Larsen ma senza completare la rimonta.