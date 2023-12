Barcellona, Araujo fratturato: non si opera per giocare contro il Girona

Araujo fratturato, ma contro il Girona ci sarà

Il 24enne difensore uruguaiano, colpito involontariamente con un calcio al volto da Llorente, si è fratturato la mandibola ma ha scelto di non sottoporsi a un intervento chirurgico per non far mancare il suo apporto alla squadra. Araujo potrà così giocare con una speciale mascherina protettiva le prossime partite, a partire dal big-match contro il Girona che dopo 15 giornate di campionato è sorprendentemente appaiato al Real Madrid in vetta alla classifica, a +4 sul Barcellona che proverà dunque ad accorciare le distanze.