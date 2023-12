Muore un tifoso allo stadio, dramma in Liga: sospesa Granada-Athletic Bilbao

SPAGNA - Dramma in Liga: un tifoso è morto sugli spalti durante la partita di campionato tra Granada e Athletic Bilbao , sospesa sul punteggio di 1-0 per gli ospiti (gol di Williams al 6'). Dopo un'ora di incertezza e con i giocatori già negli spogliatoi, è stata presa la decisione di sospendere il match in seguito all'accordo tra i due club e LaLiga.

Tifoso morto, cosa è successo

Il tifoso è morto sugli spalti per arresto cardiorespiratorio e non è stato possibile rianimarlo, nonostante gli sforzi prolungati (circa un'ora) dei medici. Al 18' lo stadio ha iniziato a rumoreggiare urlando 'fuori, fuori'. Il portiere dell'Athletic, Unai Simon, si è accorto del problema e ha richiamato l'attenzione dell'arbitro, che ha fermato la gara per venti minuti. I medici hanno provato a rianimare il tifoso, senza però fortuna, con le squadre che nel frattempo erano rientrate negli spogliatoi. Alla fine si è deciso per la sospensione della sfida, con la partita che riprenderà dal 18' e con il punteggio di 0-1. Nelle prossime ore si saprà quando si giocherà, potrebbe anche essere domani.