Liga, il Granada rimonta l'Athletic Bilbao: 0-0 tra Rayo e Celta

Il Granada ferma l'Athletic Bilbao sull'1-1, nel recupero della gara valevole per la sedicesima giornata di campionato, che era stata sospesa per la morte di un tifoso sugli spalti. Il match era ripreso dall'1-0 per gli ospiti (gol di Williams dopo sei minuti). I padroni di casa hanno agguantato il pareggio al 55' grazie ad un'autorete di De Galarreta. L'Athletic Bilbao resta al quinto posto, insieme alla Real Sociedad, con 29 punti (cinque in meno del Barcellona).