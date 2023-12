Il Barcellona non rialza la testa: solo un pari a Valencia

VALENCIA (SPAGNA) - Prosegue il momento no del Barça , che dopo le due ultime sconfitte con Girona e Anversa , non va oltre all’1-1 al Mestalla di Valencia . Ad inizio ripresa, Joao Felix porta avanti i catalani, ma non tarda la reazione dei levantini, che trovano il pareggio con una pennellata all’incrocio di Guillamon . Aumenta, così, la pressione su Xavi , che rischia di ritrovarsi a -7 dagli eterni rivali del Real , che domani sera ospitano il Villarreal e, addirittura, a -9 dal Girona, impegnato nel posticipo del lunedì con l’ Alaves .

Ancora ko i vari Ter Stegen , Iñigo Martinez , Marcos Alonso e Gavi , Xavi , deciso a riprendere il discorso interrotto con la vittoria, scommette su un undici molto simile a quello che si era imposto nel big match con l’ Atletico di due settimane fa. Unica variazione, Balde , che si piazza sulla corsia sinistra, al posto di Christensen , con Koundé che recupera la gradita posizione di centrale accanto ad Araujo , e Cancelo che torna sulla destra. Con Lewandowski e Joao Felix , in avanti, così, si rivede Raphinha . Appena un punto nelle ultime quattro di Liga, Ruben Baraja scommette su una versione più ardita del suo 4-4-2, con Yaremchuk accanto a Hugo Duro in avanti.

Riacciuffati

Pronti via e i padroni di casa sfiorano subito il vantaggio con Yaremchuk, che liberato da Diego Lopez gira di prima intenzione da ottima posizione, ma trova la risposta del reattivo Iñaki Peña. Scampato il pericolo, il Barça inizia a macinare gioca e ci prova più volte, specie col volenteroso Lewandowski, senza trovare, però, il modo di rompere gli equilibri. A sbloccare il risultato, al 10’ della ripresa, ci pensa Joao Felix, che insacca con un comodo tocco da due passi al termine di una giocata geometrica, iniziata con un lancio illuminante di Frenkie de Jong per Raphinha, che serve per vie orizzontali un assist al bacio. Il Valencia, però, reagisce e trova il pari con una spettacolare pennellata all’incrocio di Guillamon. Nel finale, i blugrana si gettano rabbiosamente in avanti, ma falliscono la più ghiotta occasione con lo scatenato Raphinha, che lanciato a rete dall’ex Ferran Torres, sparacchia addosso a Mamardashvili. E, adesso, il Real e il Girona potrebbero allungare ulteriormente, in caso di vittoria, rispettivamente, su Villarreal e Alaves, nelle due sfide che chiudono la 17ª di Liga.

CLASSIFICA LIGA