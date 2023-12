Liga, Real Sociedad ferma al palo: 0-0 contro il Betis

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Nessun gol ma tante emozioni nel match pareggiato dalla Real Sociedad contro il Betis , valido per la 17ª giornata di Liga. Primo tempo al cardiopalma con due reti segnate dall'ex milanista André Silva annullate per fuorigioco ai padroni di casa, che colpiscono anche un palo con Zubimendi (dopo una super parata di Rui Silva) mentre gli andalusi sbattono sul legno con Ayoze Perez (splendido l'assist di Isco). Nella ripresa i baschi ripartono forte ma è ancora il palo a negare il gol ad Oyarzabal , vicino al bersaglio su punizione (48'). Il Betis ci prova invece con Roca (altro assist al bacio di Isco e paratona di Remiro) e poi con il nuovo entrato Assane Diao (tiro alto di poco al 74'), mentre la Real Sociedad getta nella mischia anche l'ex romanista Sadiq (dentro al posto di André Silva) che nel finale, dopo una parata di Rui Silva su Kubo, si vede annullare un gol per fuorigioco. Alla 'Reale Arena' di San Sebastian finisce così senza reti, con i baschi ( qualificati agli ottavi di Champions League da primi nel girone dell'Inter ) che restano così sesti in classifica a +3 sul Betis.

Almeria-Maiorca senza gol

In attesa di Las Palmas-Cadice (ore 18:30) e del Real Madrid impegnato contro il Villarreal, pari a reti bianche tra l'Almeria del portiere Maximiano e il Maiorca dell'altro ex laziale Muriqi (out per infortunio). Con questo pareggio i padroni di casa salgono a 5 punti ma restano sempre all'ultimo posto in classifica, mentre gli ospiti si portano a quota 15 senza però riuscire ad allontanarsi dalla zona 'calda'.

