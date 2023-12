Il Real Madrid vola in vetta, ma rischia di perdere a lungo Alaba

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid batte per 4-1 il Villarreal e si riprende, almeno per ventiquattr’ore, la vetta della Liga, in attesa della risposta del Girona, che domani sera chiuderà la 17ª di Liga nel posticipo del lunedì con l’Alaves. Successo agrodolce per i blancos, che s’impongono grazie alle reti di Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz e Modric, ma che rischiano di perdere per diverso tempo David Alaba, vittima di un infortunio al ginocchio che appare piuttosto serio.

TUTTO SULLA LIGA Segna sempre lui Lunin tra i pali, preferito al collega Kepa è la principale novità dell’undici di Ancelotti, che per il resto se la gioca con Modric e Kroos contemporaneamente in campo e Brahim Diaz, ancora indisponibile Vinicius, a dar man forte a Rodrygo in avanti. Marcelino risponde col suo 4-4-2, con la coppia offensiva formata dal ‘Comandante’ Morales e da Gerard Moreno. Il Real prende in mano il pallino del gioco fin dal fischio d’inizio e, al 25’, trova premio con l’ormai tradizionale gol dell’implacabile Bellingham, che stavolta insacca di testa, servito da un cross morbido di Luka Modric. E diventano 13 le reti in Liga dell’inglese.

Ko Alaba Nei minuti successivi, la gara si fa piuttosto accidentata, con Alex Baena che, dopo un duro contrasto con Lucas Vazquez, si vede costretto a cedere il posto a Terrats. Varcata la mezz’ora, finisce ko anche Alaba, che si accascia al suolo dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro e cala il gelo al Bernabeu. La faccenda pare seria e, alla mente ritornano subito le gravi lesioni, d’inizio stagione, sofferte da Courtois e Militao, entrambi alle prese con la rottura del crociato. Al posto dell’austriaco entra capitan Nacho. Prima dello scoccare del 40’, Rodrygo, sugli sviluppi di un angolo, rialza il morale delle gradinate con il gol del raddoppio, in un primo tempo annullato per un possibile fuorigioco e, in seguito, concesso con l’ausilio del Var. Negli ultimi scampoli della frazione, si fa male tra gli ospiti anche Gerard Moreno, che non riappare nella ripresa.

Poker blanco Il centravanti della Nazionale spagnola viene rilevato dal possente Sorloth ed esce di scena anche l’ex Napoli Albiol, sostituito da Cuenca. Variazione immediata pure per Ancelotti, che richiama Mendy per lanciare Fran Garcia. Il Real, anche nel secondo tempo continua a fare la partita, ma in una delle rare ripartenze, il Villarreal trova il modo di dimezzare le distanze con Morales, imbeccato dall’ispirato Terrats. A ripristinare il doppio vantaggio, però, ci pensa l’ex Milan, Brahim Diaz, al termine di un irresistibile spunto individuale. Al 24’, poi, arriva anche il poker di Modric, che giunge a rimorchio a chiudere un’azione insistita di Rodrygo. Blindato il risultato, Ancelotti getta nella mischia il convalescente Tchouameni e Dani Ceballos per Toni Kroos e per un Bellingham piuttosto nervoso. Balzo in vetta per il Real, in attesa del Girona, che domani cerceherà il controsorpasso nel posticipo con l’Alaves. CLASSIFICA LIGA

