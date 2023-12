Real Madrid, gli auguri di Ancelotti agli arbitri con una battuta velenosa

MADRID (SPAGNA) - Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Real Madrid contro l'Alaves, ha voluto mandare un messaggio pungente agli arbitri della Liga. Il tecnico, rispondendo alla domanda sulla possibilità di ascoltare gli audio del Var, ha detto: "È un piccolo dettaglio, curioso e niente di più. Non mi interessa cosa diranno gli arbitri durante la partita, ma gli auguro il meglio per il 2024 e che facciano meno errori possibili, o almeno meno di quelli del 2023". Sul gesto rivolto alla tribuna di continuare a fischiare l'arbitro (nella gara contro il Villarreal) ha spiegato: "Non credo che dovremmo ricordare tutto questo, non è stata una mancanza di rispetto e può darsi che l'arbitro, che un giudice, debba evitare queste cose, ma anche gli arbitri si scaldano con le proteste. Non bisogna creare un problema che non esiste" ha proseguito Ancelotti, che ha poi concluso: "Superlega? Stiamo tutti aspettando questa decisione che potrebbe essere molto importante per il futuro del calcio".