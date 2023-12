Lewandowski e il futuro al Barcellona: la risposta del suo agente Zahavi

BARCELLONA (SPAGNA) - Negli ultimi tempi si sta parlando con insistenza del futuro di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona che sta attraversando una stagione non ai suoi soliti livelli, visti i "soli" 11 gol stagionali. Sull'attaccante polacco, che ha un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2026, si erano accese le sirene arabe, pronte a tornare con prepotenza nel 2024. Ma la possibilità che Lewandowski lasci il Barcellona sono praticamente nulle, dopo le parole trapelate dall'agente del calciatore, Pini Zahavi, dopo la cena con il presidente blaugrana Joan Laporta in un noto ristorante della città: "Certo che resta". Uno scenario che però potrebbe cambiare in estate, secondo quanto rivelato da MundoDeportivo.com, nel caso in cui i club sauditi dovessero tornare alla carica con offerte irrinunciabili sia per Lewandowski che per il Barcellona.