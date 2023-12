Lucas Vazquez regala al Real Madrid un Natale in vetta

VITORIA (SPAGNA) - L’emergenza infortuni e una mezz’ora abbondante in inferiorità numerica non impediscono al Real Madrid di centrare la vittoria corsara a Mendizorrotza contro l’Alaves. A trovare il gol che vale l’aggancio in vetta al Girona, fermato sull’1-1 un paio d’ore prima dal Betis Siviglia, ci pensa l’eroe per caso, Lucas Vazquez, che va a segno, in pieno recupero, sugli sviluppi di un angolo calciato da Toni Kroos. Natale in cima alla classifica, seppur in coabitazione con la cenerentola catalana, per i ragazzi di Ancelotti, che riappariranno, il prossimo 3 gennaio, in occasione della gara interna col Maiorca.

TUTTO SULLA LIGA A pezzi Orfano dei vari Courtois, Militao, Mendy, Carvajal, Camavinga, Vinicius, Guler e Alaba, che si è rotto il crociato nell’ultima con il Villarreal, Ancelotti se la gioca con quel che gli resta, che comunque non è per niente male. Capitan Nacho affianca Rudiger nel cuore della difesa e gli eterni Modric e Kroos tornano a coesistere sulla mediana, insieme a Valverde. Dietro a Brahim Diaz e Rodrygo svaria l’irrinunciabile Bellingham. Gaizka Garitano risponde con il suo 4-2-3-1, con il possente Samu Omorodion, in prestito dall’Atletico, che accetta di buon grado di portare tutto il peso dell’attacco.

All’ultimo respiro Nel primo tempo, il Real fatica a macinare gioco e, alla resa dei conti, impensierisce il portiere di casa, Sivera, solo in due occasioni, nei primissimi scampoli e al termine della prima frazione, sempre con Fede Valverde. Le cose si complicano, per i blancos, a inizio ripresa, quando Nacho si fa cacciare per una dura entrata su Samu. Ancelotti, così, si vede costretto a richiamare Modric, per inserire il convalescente Tchouameni, che si piazza in mezzo alla difesa. L’inferiorità numerica, comunque, non impedisce alle merengues di pungere, in un paio di occasioni, con Rodrygo, e di trovare il gol partita, in pieno recupero, grazie a un colpo di testa vincente di Lucas Vazquez, sugli sviluppi di un angolo. Problemi fisici, nel finale, per Rodrygo. Girona riacciuffato. CLASSIFICA LIGA

