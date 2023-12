Perde contro il Real all'ultimo minuto e impazzisce: il tecnico dell'Alaves come Allegri

ROMA - Strappare un punto alla corazzata Real Madrid sembrava una missione possibile per l'Alaves , che sul proprio campo era in superiorità numerica dall'inizio della ripresa per l'espulsione di Nacho Fernandez. Eppure la squadra di Carlo Ancelotti nel recupero è riuscita a segnare con Lucas Vazquez , scatenando la furia del tecnico di casa Luis Garcia Plaza che a bordocampo si è lasciato andare a uno show stile... Massimiliano Allegri .

Il Real segna e Garcia Plaza si infuria

Come fatto spesso dall'allenatore della Juventus infatti, dopo aver scalciato il box delle bibite Garcia Plaza si è tolto la giacca lanciandola a terra e ha poi fatto lo stesso con il berretto per poi sedersi in panchina e continuare a sbraitare per la rete incassata al 92'. "Non possono segnare un gol del genere nei minuti di recupero - ha poi detto il tecnico dell'Alaves nelle interviste di fine gara -. Se non riusciamo a vincere, dobbiamo almeno ottenere il pareggio. Continuiamo a pagare il prezzo di essere una squadra giovane".