Arbeloa non lo fa giocare, il figlio di Zidane pronto a lasciare il Real Madrid

Elyaz, quarto figlio di Zidane, sta pensando di lasciare il Real Madrid. Difensore diciottenne in grado di fungere da centrale e terzino sinistro, Elyaz non rientra nei piani di Arbeloa nella Juvenil A, ha finora giocato solo due partite da titolare e vuole scongiurare il pericolo di perdere ilposto nell'Under 19 della Francia in vista della fase Élite degli europei di categoria.