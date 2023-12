Real Madrid o Brasile? La frase di Ancelotti sul suo futuro

MADRID (SPAGNA) - Carlo Ancelotti verso la permanenza al Real Madrid. Lo spiega il quotidiano "AS", nonostante le tante voci - e gli annunci del presidente della Cbf (la Federcalcio brasiliana) - sul possibile approdo del tecnico italiano sulla panchina del Brasile, rivelando come Ancelotti abbia ammesso "Brasile? Preferisco il Real". Un "amore" corrisposto anche dalla dirigenza madrilena, tanto che il tecnico sta aspettando un'offerta di rinnovo da parte di Florentino Perez che dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa spagnola (in programma in Arabia Saudita a metà gennaio).