Mbappé, da oggi può firmare col Real: ricordate cosa disse di Ancelotti?

Kylian Mbappé appartiene al folto elenco di calciatori che da oggi potranno già accordarsi per altri club essendo a scadenza di contratto. Non è un mistero che il sogno del giocatore francese sia quello di trasferirsi al Real Madrid dove, il prossimo anno, qualora l'affare dovesse concludersi, troverebbe in panchina ancora Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano, infatti, ha da pochi giorni rinnovato il suo contratto coi Blancos fino al 2026.