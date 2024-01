Liga: il Valencia batte il Villarreal, pari in extremis della Real Sociedad

MADRID - Tre gli anticipi della 19ª giornata di Liga, il Rayo Vallecano trova il successo esterno (0-2) contro il Getafe, la Real Sociedad impatta per 1-1 in casa contro l'Alaves, il Valencia ottiene il terzo risultato utile consecutivo battendo per 3-1 il Villarreal e rilanciandosi in classsifica: la zona salvezza è un lontano ricordo.

Real Sociedad, pari nel recupero con l'Alaves

Più di un'ora in dieci uomini, e quanto tutto lasciava presupporre a una sconfitta casalinga, la Real Sociedad trova il gol del pareggio. Succede di tutto a San Sebastian dove i padroni di casa della Real Sociedad restano in dieci uomini dopo trentasei minuti per l'espulsione di Remiro. L'Alaves ne approfitta e nella ripresa trova il vantaggio grazie a un rigore realizzato da Rioja. Gli ospiti sfiorano il colpaccio, ma in pieno recupero Zubimendi riporta il risultato in equilibrio: finisce 1-1.

Il Valencia si rilancia, Villarreal ko

Terzo risultato utile consecutivo per il Valencia che al Mestalla trova un prezioso successo contro il Villarreal. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena 4' con l'attaccante ucraino Yaremchuk, il raddoppio arriva al 27' grazie a un rigore realizzato da Pepelu. Nella ripresa Pepelu blinda il risultato ancora dagli undici metri. Nel finale gli ospiti trovano il gol della bandiera con Moreno.

Getafe ko in nove contro il Rayo Vallecano

Comincia invece male l'anno del Getafe, che nel primo match di Liga del 2024 perde in casa 2-0 col Rayo Vallecano. Al 'Civitas Metropolitano' la squadra di Bordalas resta in dieci sul finire del primo tempo per il secondo giallo a Latasa e prende il gol di Camello che si ripete poi a inizio ripresa. A spegnere qualsiasi velleità di rimonta il rosso a Greenwood che al 50' lascia il Getafe in nove uomini e a cui fa seguito anche l'espulsione dalla panchina di Damian Suarez appena sostituito. Per il Rayo tre punti preziosi dopo le sconfitte con Osasuna e Valencia, brusca frenata invece per le velleità europee della squadra di Bordalas Jimenez.

