Vittoria con brivido e sofferta per il Barcellona che nel diciannovesimo turno di campionato batte in rimonta 2-1 il Las Palmas in trasferta. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa con El Haddadi, il Barcellona si è rialzato nella ripresa: al 10' pari di Ferran e nel finale rigore vincente di Gundogan. Ma il nervosismo sulla panchina blaugrana è stato evidente e alcuni comportamenti di Xavi Hernandez non sono passati inosservati.