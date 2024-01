Bellingham in panchina, gesto da campione col raccattapalle che trema di freddo

Non solo in campo, Jude Bellingham dimostra di essere un fuoriclasse anche all'esterno del terreno di gioco. Gesto straordinario della giovane stella del Real Madrid , che ha visto dalla panchina un raccattapalle visibilmente infreddolito e ha deciso di avvolgerlo con il plaid dei Blancos. É successo tutto in Copa del Rey , in occasione della partita vinta dalla squadra di Ancelotti contro l'Arandina.

Bellingham copre un raccattapalle con la coperta del Real Madrid: il video é virale

Pur essendo stato lasciato in panchina in vista degli impegni di campionato, Jude Bellingham é stato ugualmente protagonista della serata di Copa del Rey, grazie ad un gesto diventato immediatamente virale. Proprio nei pressi della panchina dei Blancos, un giovanissimo raccattapalle ha iniziato a tremare per le rigide temperature che hanno caratterizzato la gara andata in scena nel complesso sportivo di Juan Carlos Higuero.

L'ex Borussia Dortmund, a quel punto, non c'ha pensato su due volte e si é alzato per donare al ragazzo il plaid del Real Madrid. Un gesto fantastico, che rispecchia anche i valori di uno dei giocatori più forti del mondo.

Vittoria per il Real Madrid ed esordio per Arda Güler

A rendere dolce la serata del Real Madrid non solo il gesto di Jude Bellingham, ma anche la vittoria maturata al termine dei 90 minuti. 1-3 il punteggio finale in casa dell'Arandina, con i tifosi dei Blancos che hanno potuto apprezzare per la prima volta il talento turco Arda Güler, baby prodigio che ha giocato 59 minuti ed é stato sostituito da Valverde sul parziale di 0-2.