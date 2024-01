SIVIGLIA (Spagna) - Passo falso clamoroso del Siviglia che perde in casa contro l'Alaves nell'anticipo della 20ª giornata di campionato. La partita si mette subito in salita per la formazione andalusa che va sotto dopo ventisei minuti: Tenaglia sfrutta un assist di Guridi e batte Dmitrovic. Il raddoppio degli ospiti arriva al 40' con Kike Garcia.