Liga, delude il Girona: pari senza reti con l'Almeria

ALMERIA (SPAGNA) - La domenica della Liga spagnola si apre con una sorpresa: il Girona capolista non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Almeria fanalino di coda. Nel testacoda del 'Power Horse Stadium', valevole per la 20ª giornata, è l'Almeria a fare la partita. Il primo tempo è un monologo degli andalusi che sprecano diverse occasioni da gol. Nella ripresa il Girona fatica, non trova varchi per colpire e rimane in dieci all'80' per il fallo da ultimo uomo di Aleix Garcia su Melero lanciato a rete. In pieno recupero Ramadani si divora il gol del vantaggio per i padroni di casa che fanno un piccolo passo in avanti in classifica e salgono a 6 punti. Il Girona di Michel vola in vetta a quota 49, a +1 sul Real Madrid che dovrà però recuperare la partita sul campo del Getafe il prossimo 1 febbraio, rinviata per la final four della Supercoppa di Lega.