Atletico Madrid, infortunio per Azpilicueta: l'ex Chelsea salta l'Inter

All'indomani della splendida vittoria casalinga con il Real Madrid, che ha consegnato all'Atletico il pass per il prossimo turno di Copa del Rey, il Cholo Simeone deve fare i conti con un'infermeria che fatica a svuotarsi. L'ultimo a fermarsi, in ordine cronologico, è stato César Azpilicueta, ex capitano del Chelsea che potrebbe saltare la sfida di Champions con l'Inter.