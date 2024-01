Continua il buon momento del Las Palmas. Il club spagnolo si è imposto 2-0 sul campo del Rayo Vallecano, grazie alle reti di Moreiro e Munoz e si è portato in piena zona Europa League. Al termine della sfida il tecnico Garcia Pimienta non ha nascosto la sua soddisfazione ed ha lanciato un appello ai suoi tifosi in vista della prossima sfida di campionato contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.