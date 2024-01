Xavi contro il Real Madrid: "Episodi arbitrali? Li ha visti tutto il mondo"

Polemiche feroci in Spagna per l'arbitraggio di Real Madrid-Almeria, che avrebbe inciso sul risultato finale maturato allo stadio "Santiago Bernabeu", dove i Blancos sono stati capaci di annullare un doppio svantaggio. A commentare gli episodi che hanno caratterizzato la sfida delle Merengues, è stato il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, chiamato in causa sull'argomento in conferenza stampa.