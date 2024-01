La nuova Porsche di Courtois: il prezzo è incredibile

Courtois e la macchina da 400 mila euro

Come testimoniato anche sui social, Courtois ha speso 400 mila euro per comprarsi una Porsche 992 GT3 RS. In realtà il prezzo base del veicolo era di 248.157 euro, ma il portiere ha aggiunto gli extra che hanno fatto lievitare il cartellino, tra cui la vernice speciale in bronzo metallizzato nero dal costo di 15 mila euro. Come se non bastasse, Courtois ha fatto scrivere all'interno della portiera (lato conducente) la propria firma accanto alla frase "personalmente costruito per".