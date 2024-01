La Real Sociedad frena e perde i pezzi: due infortuni e 0-0 contro il Rayo

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Frenata casalinga per la Real Sociedad, eurorivale del Psg negli ottavi di Champions League , che tra le mura amiche della 'Reale Arena' non è riuscita ad andare al di là dello 0-0 contro il Rayo Vallecano nel match valido per la 22ª giornata di Liga .

Real Sociedad-Rayo Vallecano 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Real Sociedad, pari e due infortuni

I baschi di San Sebastian prendono in mano il pallino del gioco fin dall'avvio e attaccano, con l'ex romanista Sadiq e l'ex milanista André Silva a far coppia in avanti, trovando però di fronte il muro eretto da Dimitrievski, portiere macedone degli ospiti. Solo un punto dunque per la squadra di Imanol Alguacil, che resta al sesto posto ma è in ansia per le condizioni di due infortunati: il centrocampista Zakharyan (fuori nel primo tempo per un problema alla caviglia) e il difensore Le Normand (sostituito nel finale). Muove la classifica anche il Rayo Vallecano che riparte così dopo il ko interno contro il Las Palmas e continua a navigare nelle acque tranquille del centroclassifica.

