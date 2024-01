Liga, l'Atletico Madrid batte il Rayo Vallecano: decide Depay nel recupero

MADRID (SPAGNA) - Accantonato il mercato ed il mancato trasferimento di Moise Kean, l'Atletico Madrid torna in campo per la 22esima giornata della Liga. Gli uomini di Simeone hanno battuto 2-1 il Rayo Vallecano, al termine di una gara equilibrata e con molte emozioni. A decidere la sfida è una rete di Depay in pieno recupero, dopo che al centravanti era stata annullato un gol dal Var dieci minuti prima.