Liga, l'Athletic Bilbao cala il poker: 4-0 al Maiorca

BILBAO (SPAGNA) - Athletic Bilbao show nell'anticipo della 23ª giornata di Liga. Nella bolgia del San Mamés, i 'Leones' padroni di casa surclassano 4-0 il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi (in campo nella ripresa): primo tempo a senso unico con i baschi che volano rapidamente sul 2-0 grazie alla doppietta di Berchiche al 3' e al 16'. Nel secondo tempo l'Athletic continua ad attaccare e cala il poker con le reti di Guruzeta (62') e Muniain (89'). La squadra di Valverde blinda così il quinto posto, salendo a quota 45 e mettendo nel mirino la zona Champions League, occupata da Barcellona e Atletico Madrid, distante ora 2 punti. Il Maiorca resta invece fermo in 15esima posizione.