Liga, la Real Sociedad ferma il Girona: Michel espulso per proteste

GIRONA (SPAGNA) - Finisce a reti inviolate la gara del Montilivi tra Girona e Real Sociedad con la squadra di Michel che, dopo la vittoria di misura sul Celta Vigo, non va oltre lo 0-0 . Non riescono i padroni di casa a scardinare la difesa della squadra basca e regalano al Real Madrid la chance di allungare in vetta nel caso in cui la squadra di Ancelotti dovesse battere l'Atletico Madrid nel derby. In vista della prossima gara, proprio contro il Real, il Girona dovrà fare a meno anche di Michel espulso nel finale per proteste.

Vince il Valencia, solo pari tra Granada e Las Palmas

Successo invece per 2-1 del Valencia che al Mestalla si impone sull'Almeria. A decidere la sfida i gol di Duro e Yaremchuk. Inutile per gli ospiti il guizzo di Arribas, con il Valencia che ha nel finale avuto la chance per il tris, fallita da Pepelu dal dischetto. Con questa vittoria il Valencia sale a quota 35 in classifica, mentre l'Almeria resta all'ultimo posto con soli 6 punti. Solo un pari invece tra Granada e Las Palmas che non vanno oltre l'1-1. Padroni di casa in dieci dopo 21 minuti per il rosso a Piatkowski ma che riescono a passare in vantaggio con Bruno Mendez. Nella ripresa è invece Pejino a siglare la rete del pari. Un punto a testa quindi con il Granada si porta a 12 punti, e rimane al penultimo posto, e il Las Palmas che sale a quota 32.

