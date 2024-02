Atletico Madrid, Simeone 'snobba' l'Inter: "Siamo riposati, testa al Las Palmas"

MADRID (SPAGNA) - Diego Pablo Simeone ha presentato, in conferenza stampa, l'impegno di campionato che attende domani (sabato 17 febbraio) il suo Atletico Madrid contro il Las Palmas. Un test importante per i 'Colchoneros' a pochi giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter in Champions League. Eppure, il tecnico argentino sembra focalizzarsi solo sulla partita contro i gialloblù, snobbando il big match europeo contro i nerazzurri di Inzaghi: "Partita trappola pensando all'Inter? Non la pensiamo in questo modo. Giochiamo contro una squadra che pensiamo di poter ferire", sottolinea Simeone.