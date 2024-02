"Cosa ne pensa di Mbappé al Real Madrid?", la risposta di Xavi è rabbiosa

Il prossimo passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid continua a far discutere. Ai cronisti che gli chiedevano un giudizio sull'operazione di mercato, i l tecnico del Barcellona Xavi ha risposto in modo netto.

Mbappè al Real Madrid: le parole di Xavi

"Mbappé? Non ho molto da dire", ha dichiarato l'allenatore del Barcellona. "L'unica cosa è che lascia il Paris Saint Germain. Quando sarà ufficiale, me lo chiederete di nuovo, ma la nostra situazione è diversa: finire bene la stagione, concentrarsi sul Celta Vigo e sulla partita di Champions League. Ma non chiedetemi più di Mbappé, è inutile. Non parlerò più di Mbappé", ha concluso Xavi.