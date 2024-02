Liga, l’Atletico Madrid travolge il Las Palmas in attesa dell’Inter

MADRID (Spagna) - L’Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, non fa sconti al Las Palmas nella 25esima giornata della Liga spagnola. La squadra della capitale, infatti, vince con un rotondo 5-0 che vale il momentaneo aggancio al Barcellona a quota 51 punti, lassù al terzo posto. Dopo 20 minuti la contesa è già chiusa perchè Llorente firma un doppietta. Nella ripresa l’Atletico Madrid dilaga con la doppietta di Correa e il gol di Depay in extremis che centra il pokerissimo. Da segnalare che Simeone ha lasciato in panchina Griezmann prima del match contro l'undici di Simone Inzaghi. Out Morata.