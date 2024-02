Dani Alves, la clamorosa presa di posizione del Barcellona dopo la condanna

Dani Alves non è più una leggenda del Barcellona. È stata netta la presa di posizione del club blaugrana nei confronti del brasiliano, in seguito alla condanna per stupro con ordine di detenzione di quattro anni e mezzo. Il Barcellona conferisce lo status di leggenda a quei calciatori che più si sono contraddistinti nella storia del club e Dani Alves era tra questi.

Dani Alves e il Barcellona

Dani Alves ha fatto parte del grande Barcellona che ha vinto tutto in Europa e nel mondo. In blaugrana, infatti, ha conquistato tanti titoli ed è sceso in campo 408 volte. Tra i trofei più importanti ci sono le tre Champions League, ottenute nel 2009, 2011 e 2015. Momenti storici per il Barcellona, ma cancellati dopo la dura condanna comminata nei confronti di Dani Alves.