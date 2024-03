Liga, Benitez torna a sorridere: il Celta Vigo batte l'Almeria

Importante vittoria conquistata dal Celta Vigo nel match giocato contro l'Almeria. La squadra di Benitez è tornata al successo, risultato che mancava dallo scorso 4 febbraio in occasione della sfida giocata in casa dell'Osasuna. Nel primo tempo c'è stato il gol annullato a Bamba per fuorigioco. Nella ripresa, invece, l'Almeria è stata costretta a proseguire la sfida in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Langa. A decidere l'incontro è stato Mingueza che ha messo a segno il gol della vittoria al 73'.