Liga: bottino pieno per Athletic, Real e Villarreal

Domenica di calcio dedicata anche alla 28esima giornata di Liga, con il Real Madrid in campo al "Bernabeu" senza lo squalificato Bellingham, contro il Celta Vigo dell'ex Rafa Benitez. Vittoria salvezza per l'Alaves, che liquida la pratica Rayo Vallecano. L'Athletic Bilbao torna a casa con tre punti dalla Isole Canarie, così come il Villarreal da Siviglia.