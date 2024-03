Federcalcio nella bufera: la Spagna ora rischia il Mondiale 2030

Le ripercussioni delle perquisizioni e gli arresti nella Federcalcio spagnola non acennano a diminuire, anzi. Il Mondiale del 2030, assegnato a Marocco, Portogallo e Spagna, rischia di non potersi più disputare a Madrid e dintorni. La Rfef, la federazione spagnola, dovrà dare spiegazioni sulla questione per assicurare l'integrità e l0unità con gli altri organismi organizzativi.