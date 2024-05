Liga, Riquelme trascina l'Atletico Madrid: Simeone blinda la Champions

PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) - Tre punti d'oro per l'Atletico Madrid. I Colchoneros passano 1-0 sul campo del Maiorca e blindano il quarto posto che vale l'approdo alla prossima edizione della Champions League. Nel match dello stadio 'Son Moix', valido per la 34ª giornata di Liga, la squadra di Simeone conquista l'intera posta in palio grazie alla rete di Riquelme al 5' del primo tempo. Con questo risultato l'Atletico Madrid consolida la quarta posizione salendo a quota 67 punti mentre il Maiorca rimane invece fermo a 32 punti, a +6 sulla zona retrocessione.