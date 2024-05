Liga, colpo dell'Alaves a Valencia. Tris del Siviglia, Celta Vigo-Villareal 3-2

Gol in tutte le partite della domenica di Liga, aperta dal successo per 2-0 del Betis in trasferta sul campo dell'Osasuna. I padroni di casa hanno giocato in dieci dal 26' per l'espulsione di Moncayola e sono stati colpiti da Perez al 41'. Clima infuocato, mandato negli spogliatoi dalla panchina anche Arrasate. Il raddoppio degli ospiti è arrivato con Fornals al terzo minuto di recupero del primo tempo.